Dungeons & Dragons, Regé-Jean Page anticipa: 'Ci saranno degli scontri con i draghi'

Mentre Paramount Pictrues si prepara insieme a New Line Cinema a cominciare la riprese di Dungeons & Dragons di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, ancora in fase pre-produttiva fino alla fine dell'anno, in una recente intervista con Screen Rant uno degli interpreti del film, Regé-Jean Page, si è detto entusiasta del progetto.

L'amatissimo e sdoganato interprete di Bridgerton su Netflix ha infatti dichiarato al riguardo:



"Per me si tratta di un lavoro fantastico e di una grande opportunità. In pratica pagherò letteralmente il mio mutuo combattendo contro draghi immaginari. Non vedo l'ora". Oltre a confermare direttamente per la prima volta la sua partecipazione al progetto, l'attore ha sostanzialmente svelato che nel titolo ci saranno dei combattimenti contro dei draghi "immaginari", e non vediamo l'ora di scoprire come saranno resi sul grande schermo.



Page è nel cast insieme ai già confermati Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. Il film reboot cinematografico del franchise è scritto e diretto dai due sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e autori del divertente e riuscito Game Night. Il progetto è prodotto e finanziato dalla eOne di Hasbro in collaborazione con Paramount Pictures, con la stessa eOne che porterà il film in Inghilterra e Canada mentre Paramount si occuperà della distribuzione nel resto del mondo. Inoltre, prenderà parte alla produzione anche l'ex Marvel Studios Jeremy Latcham.



Il film uscirà al cinema il 3 marzo 2023.