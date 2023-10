Dungeons & Dragons, quando e come vedere L'onore dei ladri in tv e in streaming

Arriva in prima tv su Sky Dungeons & Dragons - L'onore dei Ladri, divertentissimo fantasy basato sul leggendario gioco da tavolo che sarà in onda da lunedì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming sulla piattaforma NOW.

Adattamento del franchise di giochi di Hasbro più venduto al mondo, con 1 miliardo di dollari di vendite tra libri e giochi, noto per i suoi giochi di guerra, cacce al tesoro, campagne, cameratismo e rovesci di fortuna, in un'ambientazione che combina umani, elfi, orchi e centinaia di altre creature, Dungeons & Dragons - L'onore dei Ladri è un’avventura esilarante e ricca di azione, in cui un affascinante ladro e una banda di improbabili avventurieri danno vita ad un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta. Le cose però vanno pericolosamente storte quando si scontrano con le persone sbagliate...

Con un cast stellare che comprende Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant, insieme a Chloe Coleman e Daisy Head e uno spassosissimo cameo di Bradley Cooper, il film è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, con una storia di Chris McKay e Michael Gilio e una sceneggiatura di Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Michael Gilio.

Per altri contenuti ecco che cosa sappiamo sul sequel di Dungeons & Dragons.