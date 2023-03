Dungeons & Dragons già pronto a tornare con un sequel? 'Abbiamo tantissime idee'

Le prime reazioni a Dungeons & Dragons sono state più che positive, tanto da spingere il film a debuttare con un 100% su Rotten Tomatoes (sceso poi a 89%), e in attesa di scoprire se questa accoglienza calorosa coinvolgerà anche il box office gli autori hanno già iniziato a parlare di sequel.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Comicbook sul tappeto rosso per il film, infatti, i cineasti Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno anticipato che la saga di Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri potrà espandersi con nuovi film futuri, dato che il team ha già diverse idee in cantiere per eventuali sequel: "Non abbiamo piantato alcun seme in questo film per un prossimo capitolo", ha specificato Jonathan Goldstein, "ma se dovessimo essere abbastanza fortunati da poter realizzare un altro film, sappiamo già che ci sono così tante possibilità da esplorare, così tanti posti nuovi dove andare. Abbiamo creato dei personaggi fantastici, e ci piacerebbe molto scoprire a che punto della loro vita saranno tra un paio d'anni." Daley ha aggiunto: "Ma siamo anche molto superstiziosi. Quindi non ci piace parlare di sequel ora come ora".

I due cineasti sono comunque convinti che Dungeons & Dragons avrà successo: "Abbiamo provato a realizzare una storia pieno di avventura, cuore ed emozione, e siamo sicuri che le persone sentiranno qualcosa alla fine di questo film. Lo speriamo, ma un po' ce lo aspettiamo anche."

Per altri contenuti guardate il trailer finale di Dungeons & Dragons.