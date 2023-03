Dungeons & Dragons, le prime recensioni elogiano il film: 'Irresistibile'

Dopo che trailer di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri ha mostrato il giusto equilibrio tra azione e ironia, le prime recensioni del film diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley sono state estremamente positive.

In particolare, Jacob Hall di /Film ha paragonato il nuovo capitolo della saga a La storia fantastica, celebre commedia fantasy adattata del 1987 dal romanzo La principessa sposa di William Goldman. "La loro interpretazione dell'infinita riserva di opzioni fantastiche, mostruose e avventurose del videogioco" ha dichiarato Hall, "è alimentata dall'umorismo e dai momenti commoventi, in una versione più simile a La storia fantastica che a un dark fantasy dalle atmosfere cupe e grintose".

Similmente, Owen Gleiberman di Variety ha definito il film come "irresistibile", elogiando la possibilità di apprezzare il film sia per i fan di lunga data sia per chi si affaccia all'universo di D&D per la prima volta: "Ma per quelli che, come me, hanno passato la vita a evitare qualsiasi cosa avesse a che fare con Dungeons & Dragons, la pellicola è del tutto comprensibile, e, pur nella sensazione di assistere a qualcosa di già visto, riesce a reinventarsi e a risultare davvero divertente".

Infine, ecco le parole di Lovia Gyarkye di The Hollywood Reporter: "Le loro esibizioni sono vivaci, forti e molto accurate. Pine e Rodriguez formano una coppia particolarmente spassosa mentre combattono in volo e sdrammatizzano col loro sarcasmo. Anche se ripetono molti errori e passi falsi, vale la pena fare il tipo per avventurieri come loro".

Il film uscirà in sala il 31 marzo 2023. Non possiamo che aspettarci un grande successo: a quanto pare, Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è ispirato addirittura al cinema di Steven Spielberg e James Cameron!