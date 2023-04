Dungeons & Dragons, ottimo esordio da 40 milioni al box office: ma basterà?

Questo week-end il nuovo arrivato Dungeons & Dragons si giocherà la guida del box office con John Wick 4, che affronterà invece il suo secondo fine settimana di programmazione, ma i primi dati dagli incassi di venerdì spingono il fantasy Paramount Pictures verso il primo posto.

Dopo aver incassato 15,3 milioni di dollari da 3.855 sale il giorno dell'inaugurazione venerdì 31 marzo, infatti, l'avventura fantasy basata sulla famosa serie di giochi di ruolo dovrebbe segnare un weekend di apertura da 40 milioni di dollari in Nord-America, dato che come sempre comprende anche gli incassi delle proiezioni in anteprima nazionale tenutesi giovedì 30 marzo. Si tratta dell'apertura migliore possibile prevista dagli analisti nel corso della settimana, con i monitoraggi più prudenti che si erano fermati ad un'apertura compresa tra i 30 e i 35 milioni, e addirittura secondo The Wrap il totale alla fine del weekend potrebbe salire ulteriormente grazie al passaparola, con un voto altissimo di A- su CinemaScore e punteggi di Rotten Tomatoes del 90% da parte della critica e del 93% da parte del pubblico.

Tuttavia, con un budget di produzione dichiarato di 150 milioni di dollari (e che non tiene conto delle spese di marketing) Dungeons & Dragons è ancora molto lontano dal potersi dichiarare redditizio per la Paramount Pictures, e molto dipenderà dal risultato ottenuto dal film sui mercati internazionali. Secondo Paul Dergarabedian di Comscore, il destino di D&D sarà chiaro verso il suo terzo fine settimana di programmazione, probabilmente.

Nei giorni scorsi, i creatori del fantasy con Chris Pine e Michelle Rodriguez hanno ammesso di avere già diverse idee per continuare la saga di Dungeons & Dragons con nuovi film qualora il risultato al box office dovesse andare in positivo.