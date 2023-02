Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri, svelata la durata del nuovo film della saga

A pochi minuti dalla rivelazione della nuova serie tv di Dungeons & Dragons sviluppata da Joe Manganiello, arriva in rete la durata ufficiale del prossimo film della saga cinematografica ispirata al celebre gioco di ruolo, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri.

Come riportato da Collider, infatti, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri durerà 137 minuti, 2 ore e 17 minuti se preferite. Secondo i dati, una sessione media di Dungeons & Dragons può durare molto più a lungo, "tra le tre e le cinque ore", anche se presumibilmente i personaggi del film non dovranno fermarsi per tirare i dadi. Per alcuni paragoni, il primo adattamento per il grande schermo del gioco di ruolo da tavolo, Dungeons & Dragons del 2000, durava 108 minuti, ovvero 1 ora e 48 minuti, mentre molti altri film fantasy recenti hanno messo insieme un montaggio di gran lunga superiore, come i titoli del Marvel Cinematic Universe Black Panther: Wakanda Forever ed Eternals, che hanno superato le due ore e mezza.

Vi ricordiamo che il cast stellare di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri include Chris Pine nei panni di Edgin il Bardo, Michelle Rodriguez nei panni di Holga il Barbaro, Justice Smith nei panni di Simon lo Stregone, Regé-Jean Page nei panni di Xenk il Paladino, Sophia Lillis nei panni di Doric il Druido e Hugh Grant nei panni di Forgia Fitzwilliam il Ladro. Il film uscirà nelle sale dal 31 marzo prossimo.

Per altri contenuti, guardate il trailer di Dungeons & Dragons.