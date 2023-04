Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, i registi raccontano la genesi di QUEL cameo

Al giorno d'oggi è sempre più difficile mantenere il riserbo sui progetti cinematografici e sulle notizie che riguardano la lavorazione di un film. Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, adattamento cinematografico basato sull'omonimo e iconico gioco di ruolo, è riuscito in miracolo, nascondendo ogni possibile indizio.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri.



Intervistati da The Hollywood Reporter, John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, registi del film, hanno parlato del cameo inaspettato di Bradley Cooper. In una scena, il personaggio di Michelle Rodriguez, Holga, torna nella sua vecchia casa per raccogliere degli oggetti e per vedere il suo ex marito Marlamin. Il marito è in realtà un halfling con il volto di Bradley Cooper! E non si tratta dell'unico cameo in Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri.



"Ho recitato insieme a Bradley" ha dichiarato Daley "nello show Kitchen Confidential quando avevo 19 anni, e dopo quell'esperienza abbiamo apprezzato le rispettive carriere. E così, quando si è prospettata questa opportunità eravamo consci di volere qualcuno che interpretasse il ruolo e che portasse con sé questo senso di solennità e la stoffa dell'attore. Quindi non ricordo chi è stato a proporre Bradley ma nel momento in cui ho sentito il nome ho pensato 'Oh, proviamoci'. Gli abbiamo inviato una copia del film incompiuto e l'ha adorato. Era pronto a salire a bordo ed è stata una giornata fantastica".



Il lato divertente è che la sorpresa non è stata soltanto per il pubblico ma anche per la stessa Michelle Rodriguez:"In origine era un altro attore [il regista Dexter Fletcher]. Hanno aggiunto Cooper dopo e poi me ne hanno parlato e ho pensato 'Cosa?'".



