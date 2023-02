Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri: mostri e magie nel trailer del Super Bowl 2023

Dopo aver già pubblicato il trailer di Scream 6 qualche giorno fa e con grosso anticipo rispetto al Super Bowl 2023, Paramount Pictures colpisce ancora svelando sui propri canali il nuovo trailer di Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri.

Realizzato come spot di 30 secondi e pensato per andare in onda durante la partita del 12 febbraio tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles (che in Italia sarà possibile seguire su DAZN), il filmato - come sempre disponibile direttamente all'interno dell'articolo - mostra il cast guidato da Chris Pine e Michelle Rodriguez e composto da Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom), Sophia Lillis (It, It Chapter Two, Gretel & Hansel), Regé-Jean Page (Bridgerton, The Gray Man) e Hugh Grant (nei panni del cattivo del film) alle prese con un mondo fantasy pieno di magie, mostri e pericoli...compresa una grossa arena di gladiatori.

Il film, ispirato al celebre gioco di ruolo (è il quarto adattamento per Dungeons & Dragons - Che il gioco abbia inizio del 2000, Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God del 2005 e Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness del 2012) racconterà la storia di un affascinante ladro e una banda di improbabili avventurieri che intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta: purtroppo per loro però le cose andranno pericolosamente storte quando il loro cammino incrocerà quello delle persone sbagliate.



Jonathan Goldstein e John Francis Daley, co-registi della commedia Game Night del 2018 e sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming, hanno diretto il film live action, che uscirà il 31 marzo. Per altri contenuti recuperate il precedente trailer integrale di Dungeons & Dragons.