Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri arriva in streaming su Paramount+

Come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo, Paramount ha annunciato che il divertente e acclamato fantasy Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri arriverà in streaming in esclusiva sulla piattaforma Paramount+ a partire da domani oggi martedì 16 maggio.

L'annuncio, abbastanza a sorpresa, arriva a poche settimane dall'uscita del film in VOD digitale e solo due mesi dopo che Dungeons & Dragons è approdato nelle sale con ottimi risultati. Il film è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant, è stato diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein e può vantare un punteggio della critica del 91% su Rotten Tomatoes e un forte voto A- su CinemaScore. Sebbene sia partito molto forte botteghino, ha dovuto affrontare la forte concorrenza di Super Mario Bros., ma si stima che il film che dopo i buoni incassi il film riscontrerà un ottimo successo per Paramount anche in streaming e home video fisico.

Ricordiamo che recentemente è stata anche annunciata una serie tv di Dungeons & Dragons in sviluppo proprio per la piattaforma di streaming on demand Paramount+, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere ambientata nello stesso mondo del franchise cinematografico. In particolare, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è ambientato in Forgotten Realms, l'iconica campagna che ospita dozzine di avventure di Dungeons & Dragons e ancora più romanzi e videogiochi. Il pilot dello show è stato scritto dal regista di Red Notice Rawson Marshall Thurber e Drew Crevello fungerà da showrunner.

Che cosa vi aspettate dal futuro di questa saga? Ditecelo nei commenti.