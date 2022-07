Dungeons & Dragons: lanciato l'hashflag del film per il San Diego Comic Con

In vista della presentazione di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves al San Diego Comic Con in un panel di un'ora, sono stati pubblicati i primi hashflag del film.

Come abbiamo scoperto a inizio mese, il SDCC sarà l'occasione per dare un primo sguardo al film di Dungeons and Dragons, e in effetti sarebbero già arrivate delle foto ufficiali attraverso le quali possiamo vedere il cast in costume.

Ovviamente, come già accennato, per aumentare ancora di più l'hype è stato lanciato un hashflag, che si rivelerà sicuramente molto utile durante il panel. Infatti quando userete degli hashtsg come #DnDMovie, un logo legato proprio al film apparirà immediatamente dopo l'hashtag. Questo asterisco renderà subito riconoscibile il prodotto, a cui è legato proprio a causa della sua simbologia: rappresenta infatti i draghi.



Fino ad ora sono poche le notizie che abbiamo ricevuto sul progetto. Oltre ad aver dato uno sguardo al personaggio interpretato da Hugh Grant, abbiamo anche scoperto che grande protagonista sarà l'iconica città di Neverwinter, ma niente di più. Cosa possiamo aspettarci da questo film? Sembra che lo sapremo presto.

Il panel, che come anticipato durerà circa un'ora, dovrebbe darci non solo informazioni sulla sinossi della pellicola, ma anche un primo trailer ufficiale. Noi non vediamo l'ora, e voi? Fatecelo sapere nei commenti.