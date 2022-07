Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, il primo trailer del film è arrivato!

Eccolo qui, direttamente dal Comic-Con di San Diego 2022: è finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, l'attesa trasposizione cinematografica del celebre gioco di ruolo di Wizards of the Coast.

"Chi ha bisogno degli eroi quando ci sono i ladri?" si chiede la tagline di un certo film.

E no, non stiamo parlando di Robin Hood, il noto Re dei Ladri, ma... Quasi.

Stiamo invece facendo riferimento a Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, la pellicola con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant, di cui è appena stato mostrato un primo trailer ufficiale durante il panel al Comic-Con di San Diego (e che voi trovate in testa alla notizia).

"Un affascinante ladro e una banda di improbabili avventurieri partono all'insegna di un colpo di proporzioni epiche per cercare di recuperare un cimelio perduto, ma la situazione degenera pericolosamente quando si ritrovano coinvolti con le persone sbagliate" si legge nella sinossi ufficiale di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, che come prometteva Justice Smith, sembra proprio una pellicola piena d'azione e divertimento.

Ma se così sarà, lo scopriremo soltanto a marzo 2023, quando Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves arriverà al cinema.

E voi, intanto, che ne pensate di questo primo trailer? Fateci sapere la vostra nei commenti.