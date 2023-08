Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves avrà un sequel? Ecco cosa sappiamo!

Cosa sappiamo finora del tanto discusso sequel di Dungeons & Dragons? Il film può effettivamente diventare un franchise o è meglio metterci una pietra sopra?

Una delle attrici del cast film, Sophia Lillis, ha recentemente parlato della possibilità di un sequel per Dungeons & Dragons in un'intervista per IndieWire: "Non lo so, spero di sì. È stato divertente lavorarci e forse ne faranno un altro, ma credo che ne abbiano fatto uno bello da solo. Ma tu ne sai quanto me, ad essere sincera. Vorrei saperne di più, ma per ora credo che sia tutto da decidere. Molte cose sono in sospeso in questo momento. È molto strano perché sono legata ad alcuni progetti, ma nessuno di essi è finanziato".

Insomma, questo aggiornamento da parte della Lillis non dà per ora informazioni certe sullo status del sequel. Il mese scorso arrivava un grosso aggiornamento sul sequel di Dungeons & Dragons: il CEO di Paramount Pictures Brian Robbins sembrava infatti deciso a realizzare il film 'ad un prezzo inferiore'. Sembra quindi che occorra aspettare ancora un po' per sapere in definitiva se il secondo capitolo del film andrà in porto o meno.

Nel frattempo e per concludere vi rimandiamo alla nostra recensione di Dungeons & Dragons.