Dungeons & Dragons, il film è ispirato al cinema di Steven Spielberg e James Cameron

Dopo la comunicazione della durata di Dungeons & Dragons L onore dei ladri, torniamo a parlare del nuovo film della saga cinematografica tratta dal celebre gioco di ruolo grazie ad una serie di interessanti dichiarazioni che il cast e la troupe hanno rilasciato in esclusiva a Total Film.

Ad esempio, dall'intervista veniamo a sapere che l'obiettivo dei co-registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley è stato quello di dare un aspetto realistico a Dungeons & Dragons, preferendo l'utilizzo di effetti pratici e set fisici per i mostri e le scenografie rispetto al green screen verde. Addirittura, il loro produttore Jeremy Latcham afferma di aver costruito circa 120 set pratici, senza parlare del vero vulcano in eruzione che hanno filmato in Islanda. In generale, l'approccio al film è stato ispirato al cinema di Steven Spielberg e James Cameron.

"Quando le persone parlano di effetti pratici, c'è spesso il ricordo di Jurassic Park", ha detto Latcham a Total Film. "Gli effetti pratici non hanno smesso di innovare da allora. Jurassic Park è stato il nostro spirito guida nel nostro approccio a questo film: ciò che Spielberg ha fatto in modo così perfetto è stato fondere effetti pratici e visivi. Ed è quello che siamo riusciti a fare con questo film". Michelle Rodriguez, che interpreta Holga il barbaro e che ha lavorato con Cameron nel primo Avatar, ha aggiunto: "Goldstein e Daley, quando scrivono, capiscono che un ingrediente importante delle storie è l'amore. Se hai una grande storia ma senza amore, probabilmente fallirai. Questa è una citazione di Jim Cameron, e ha ragione". Daley ha concluso: "Il cuore prima di tutto, sono d'accordo. È la cosa più importante: investire nei tuoi personaggi, preoccupandoti davvero di ciò che accade loro. Il pubblico è abbastanza esperto da sapere quando qualcosa è fatto solo per avere successo e non ha alcun significato o sostanza. Volevamo per fare un buon film, prima di tutto".

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves arriva nei cinema il 30 marzo. Per altri contenuti guardate il nuovo trailer di Dungeons & Dragons.