Dungeons & Dragons, il film con Chris Pine prende ispirazione dal MCU!

Dungeons & Dragons in stile Marvel Cinematic Universe. È questo il dettaglio che trapela dalle parole del co-regista del film Jonathan Goldstein, che insieme a John Francis Daley dirige Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, reboot della saga cinematografica basata sull'omonimo gioco cult anni '80, con protagonista Chris Pine.

Intervistato da Total Film, Goldstein ha dichiarato:"Sono molti i titoli su cui fare affidamento nei film fantasy/commedia/azione-avventura? Non ce ne sono molti. Con l'MCU ridi e ti diverti sempre. Ma c'è anche una posta in gioco sulla fine del mondo in ognuno di loro, e quello era l'obiettivo al quale miravamo" ha dichiarato il regista.



Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri segue le vicende di un gruppo di improbabili avventurieri che tentano di risolvere una minaccia mondiale soltanto con l'ausilio del loro piccolo gruppo di eroi. Il film prende in prestito diverse cose dalla tradizione di D&D e si affida ad un cast ricco di star come Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant. Paramount ha pubblicato il poster ufficiale di Dungeons & Dragons con tutti i protagonisti del film.



Così come Tony Stark è ispirato a Elon Musk e Howard Hughes, così i personaggi di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri prendono in prestito diverse intuizioni del Marvel Cinematic Universe, soprattutto il bilanciamento della commedia con l'elevata posta in gioco della trama.



Su Everyeye trovate l'analisi del trailer di Dungeons & Dragons, in attesa di vedere finalmente il film nelle sale.