Dungeons & Dragons, c'è anche Elminster nel primo trailer del film?

La lore di Dungeons & Dragons è tanto sconfinata che è davvero difficile fare previsioni su cosa ci verrà mostrato in questo Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, il film che porterà a trasporre sul grande schermo le emozioni regalateci da tanti anni passati a giocare di ruolo. Qualcuno, però, sta provando a fare delle ipotesi.

Il primo trailer di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ci ha permesso infatti di farci un'idea di quella che sarà la trama del film, mostrandocene i principali protagonisti e, secondo qualche occhio di falco, anticipandoci anche l'entrata in scena di un personaggio che i fan del celebre gioco conosceranno sicuramente bene: stiamo parlando di Elminster.

In una breve scena presente nel trailer, infatti, vediamo di spalle un mago con indosso un mantello e un copricapo che sembrano effettivamente richiamare quelli indossati dal nostro, così come ci suona familiare il globo bianco che appare alla sommità del bastone tenuto in mano dal misterioso personaggio.

Elminster, per chi non lo sapesse, è un potentissimo mago appartenente all'universo di Forgotten Realms: la sua storia è narrata in due saghe di romanzi, la Trilogia di Elminster e l'Epopea di Elminster. Cosa ne dite? Pensate sia effettivamente lui? Diteci la vostra nei commenti! Occhio, comunque: alcuni fan hanno intenzione di boicottare Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves per danneggiare Hasbro.