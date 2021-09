Dungeons & Dragons sarà 'divertente, elettrizzante e ricco di azione', promette una star

Mentre proseguono le riprese di Dungeons & Dragons in vista dell'uscita nel 2023, la star del film Justice Smith ha rassicurato i fan sulla buona riuscita del live-action tratto dal celebre gioco di ruolo fantasy.

"Non posso spoilerarvi troppo, ma è pieno di azione, elettrizzante e incredibilmente divertente" ha dichiarato l'attore di Detective Pikachu a Collider. "È tutte queste cose e nonostante ciò ha una direzione chiara. Quella specificità è fondamentale nella narrazione e John (Francis Daley) e Jonathan (Goldstein) stanno facendo tutto molto bene, dicendo: 'Questa è la storia che stiamo raccontando e la renderemo piacevole per tutto il tempo".

Oltre a Smith, che il prossimo anno apparirà anche in Jurassic World: Dominion, il film di Dungeons & Dragons vede tra i protagonisti anche Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Hugh Grant, e Sophia Lillis. Al momento i dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati, se non per l'anticipazione che Hugh Grant vestirà i panni dell'antagonista.

Scritto e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, co-sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e autori di Game Night, il film debutterà nelle sale cinematografiche il 23 marzo 2023. Intanto, è arrivato un primo sguardo al look del film grazie alle foto di Chris Pine e Michelle Rodriguez sul srt di Dungeons & Dragons.