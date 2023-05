Dungeons & Dragons: data d'uscita per edizioni home-video con valanghe di contenuti extra!

In attesa di scoprire quando Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri arriverà su Paramount+ anche in Italia, Plaion Pictures ci ha comunicato la data d'uscita dell'acclamato fantasy di Paramount Pictures in edizione home-video.

Il film, che vanta un cast corale composto da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page, Justice Smith e Sophia Lillis, arriverà il 15 giugno 2023 in DVD, Blu-Ray, SteelBook 4K Ultra e Collector’s SteelBook 4K Ultra HD, versione quest'ultima che comprende anche 6 cards da collezione e una esclusiva o-ring. Le diverse edizioni sono già preordinabili su Fan Factory e sui migliori store online, mentre la SteelBook da collezione è disponibile per il pre-order solo su Fan Factory e dvd-store.

L’edizione Blu-Ray ed entrambe le SteelBook 4K Ultra HD includeranno poi oltre un'ora di affascinanti contenuti extra che trascineranno ancora di più gli spettatori nell'emozionante mondo di Dungeons & Dragons, tra interviste al cast, approfondimenti, scene inedite e molto altro:

Dai dadi ai draghi : onorare la tradizione – Un dietro le quinte con Chris Pine, Michelle Rodriguez, il resto cast e la troupe per assistere all'emozionante viaggio per portare in vita il classico gioco da tavolo nell'esperienza D&D definitiva.

: onorare la tradizione – Un dietro le quinte con Chris Pine, Michelle Rodriguez, il resto cast e la troupe per assistere all'emozionante viaggio per portare in vita il classico gioco da tavolo nell'esperienza D&D definitiva. Galleria dei furfanti : gli eroi di Dungeons & Dragons – Uno sguardo agli eroi del film in compagnia del cast, con approfondimenti sui singoli personaggi e tutti i segreti che hanno permesso di portarli in vita sullo schermo.

: gli eroi di Dungeons & Dragons – Uno sguardo agli eroi del film in compagnia del cast, con approfondimenti sui singoli personaggi e tutti i segreti che hanno permesso di portarli in vita sullo schermo. Spade, asce e risse epiche – Immergiti in epiche sequenze di combattimento con uno sguardo dietro le quinte alle acrobazie sbalorditive e alle potenti armi che hanno dato forma a questa avventura d'azione.

– Immergiti in epiche sequenze di combattimento con uno sguardo dietro le quinte alle acrobazie sbalorditive e alle potenti armi che hanno dato forma a questa avventura d'azione. Gag Reel (incluso anche nell’edizione DVD) – Non perderti l'esilarante Gag Reel con blooper e scene tagliate.

(incluso anche nell’edizione DVD) – Non perderti l'esilarante Gag Reel con blooper e scene tagliate. Scene eliminate ed estese (incluso anche nell’edizione DVD) – Scopri ancora di più con le scene eliminate ed estese mai viste al cinema!

Inoltre, entrambe le edizioni SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray includeranno anche le seguenti featurette:

Nemici fantastici (solo UHD) – Esplora il lato oscuro di D&D con uno sguardo ai complessi e affascinanti cattivi del film.

(solo UHD) – Esplora il lato oscuro di D&D con uno sguardo ai complessi e affascinanti cattivi del film. Il Bestiario (solo UHD) – Scopri gli effetti speciali, le protesi e gli elaborati costumi che hanno portato alla creazione degli esseri magici e delle bestie fantastiche del film.

(solo UHD) – Scopri gli effetti speciali, le protesi e gli elaborati costumi che hanno portato alla creazione degli esseri magici e delle bestie fantastiche del film. Forgiare i Regni Dimenticati (solo UHD) – Scopri i segreti che si celano dietro le emozionanti scenografie e le location mozzafiato di queste terre lontane!

Se siete curiosi di scoprire uno dei più apprezzati fantasy degli ultimi anni o se semplicemente non vedete l'ora di tornare nel mondo cinematografico di Dungeons & Dragons, l'appuntamento è dunque fissato al 15 giugno 2023 prossimo. Per altri contenuti recuperate il trailer di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri.