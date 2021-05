Dungeons & Dragons: Daisy Head di Tenebre e Ossa entra nel cast del film con Chris Pine!

In una rassegna dedicata alle novità di casting dei progetti più attesi attualmente in produzione a Hollywood, Deadline riporta che Daisy Head, star di Tenebre e Ossa di Netflix ha firmato con Paramount per l'adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons.

La Head si unisce ad uno stratosferico cast d'ensemble che include Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Rege-Jean Page di Bridgerton, il grande Hugh Grant e Sophia Lillis di IT. Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno co-scritto e co-dirigono il film, mentre Jeremy Latcham e Brian Goldner di Hasbro saranno i produttori.

Oltre a Tenebre e Ossa, tra gli altri crediti di Daisy Head citiamo anche la serie di Hulu Harlots, il reboot del 2021 del franchise di Wrong Turn e il franchise di Underworld.

Dungeons & Dragons è uno dei più famosi e popolari giochi di ruolo fantasy del mondo: creato da Gary Gygax e Dave Arneson e pubblicato nel gennaio 1974 dalla Tactical Studies Rules, fu acquisito nel 1997 dalla Wizards of the Coast, oggi di proprietà della Hasbro. Al momento non sono note le informazioni sulla trama del film, ma il progetto ha avuto una lunga gestazione: il regista Rob Letterman venne infatti ingaggiato per dirigere un adattamento di Dungeons & Dragons già nel 2016, mentre nel 2018 partirono le trattative per una versione firmata da Chris McKay.

Rimanete sintonizzati per ulteriori novità.