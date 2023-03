Dungeons & Dragons, Chris Pine presenta il suo personaggio Elgin Darvis

Dopo il nuovo trailer di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, le informazioni sulla pellicola continuano a circolare: Chris Pine, interprete di Elgin Darvis, ha approfittato di un'intervista a ComicBook per parlare del suo personaggio.

Così ha dichiarato l'attore: "Elgin Darvis è un bardo, un intrattenitore. Una specie di organizzatore di feste...". Poi, alla domanda se invidiasse il ruolo di qualcun altro, questa è stata la sua risposta: "No, non credo proprio. Ero davvero felice di suonare il mio liuto e ballare. Justice [Smith] si divertiva come un matto nel lanciare strane stregonerie, così come Michelle [Rodriguez] nel prendere gli altri in giro e creare nomignoli. Quindi... sì, ci stavamo divertendo tutti".

Nel parlare dei suoi "magici poteri", ha poi continuato: "Faccio molto incantesimi nel film, inoltre ho lavorato con un coreografo adorabile per creare gesti unici mentre lanciavo ogni singolo incantesimo. Conosco un po' il linguaggio dei segni, quindi ho fatto il possibile per incorporarlo nelle mie scene di azione. Qualunque fosse l'effetto dell'incantesimo, mi è sembrato giusto incorporare parole del genere. Non sempre, però".

Ecco la sinossi ufficiale del film, pubblicata da Paramount Pictures: "Un affascinante ladro e una banda di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose prendono la piega sbagliata quando si scontrano con persone poco raccomandabili. Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri porta il ricco mondo e lo spirito giocoso del leggendario gioco di ruolo sul grande schermo, in un'avventura esilarante e ricca di azione".

Il film arriverà in sala il 30 marzo 2023. E sembra che la storia ripagherà anche i fan più esigenti: stando alle prime recensioni, Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è "irresistibile".