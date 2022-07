Dungeons & Dragons, Chris Pine sul film: 'Vibes alla Steven Spielberg'

Nonostante le proporzioni notevoli del progetto, del trailer e del cast annunciato, poteva passare in secondo piano la presenza di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves al Comic-Con di ieri. Ma nelle varie interviste, il protagonista Chris Pine ha parlato di un film "dai toni spielberghiani". Cosa intende dire?

La giornata di ieri al San Diego Comic-Con è stata affollatissima. Solo il panel dei Marvel Studios è stato mastodontico, con tantissimi eccitanti aggiornamenti su I Am Groot di James Gunn, dal primo trailer al rinnovo già alla seconda stagione, ma anche un primissimo sguardo a X Men 97. Poi abbiamo visto ben 24 character poster da Gli Anelli del Potere, il cast al completo di Transformers EarthSpark e persino FX ha voluto pubblicare in contemporanea il trailer della stagione conclusiva di Atlanta. Insomma, nel momento in cui il nuovo film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves aveva già mostrato il suo trailer, tutto il resto è passato in secondo piano.

Anche un’interessante intervista concessa dal protagonista Chris Pine a SlashFilm, nella quale ha anticipato quale tono dovranno aspettarsi i fan: "C'è una sorta di - immagino che la chiamerei un così – di energia spielberghiana. Sembra uno di quei film con cui sono cresciuto negli Anni '80. È aperto, leggero e vivace, e il tuo lavoro è come una buona improvvisazione, si tratta di mantenerlo vivo, di mantenere viva l'energia e la musica della scena. Mi piace quel tipo di regia e crea una bella energia sul set, perché non stai cercando di aggiustare tutti i guai del mondo, della profonda tristezza o di qualsiasi altra cosa. Ci sono un certo pathos e una profonda e grande emozione, questo certo, ma le parole che mi vengono più in mente sono vivace e divertente".

L’intervista di Pine va a commentare la sinossi ufficiale da poco resa pubblica: "Un affascinante ladro e una banda di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente storte quando si scontrano con le persone sbagliate. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves porta il mondo ricco e lo spirito giocoso del leggendario gioco di ruolo sul grande schermo in un'avventura esilarante e ricca di azione”. Trovate qui il resto dell'appena annunciato cast stellare di Dungeons & Dragon Honor Among Thieves. C’è persino Hugh Grant!