Dungeons & Dragons, Chris Pine sul film:'Ecco perché è ciò di cui il mondo aveva bisogno'

Dopo John Wick 4, il prossimo atteso blockbuster in uscita è Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, basato sull'omonimo gioco di ruolo da tavolo fantasy che combina un mix di generi in grado di appassionare tantissimi fan in tutto il mondo. Secondo Chris Pine, il film è ciò di cui il mondo aveva bisogno in questo periodo.

"Quello che mi è piaciuto è che ho sentito che era davvero onesto, era dolce. [...] Voglio qualcosa di genuino, il mondo è così schifoso, quindi perché non usare il mezzo del cinema ad alto budget per far sentire meglio le persone?" ha dichiarato Pine. In attesa della recensione non perdetevi il nostro approfondimento su Dungeons & Dragons.



Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves racconta la storia di un gruppo di un gruppo di improbabili avventurieri che insieme ad un affascinante ladro realizzano il colpo del secolo, recuperando una reliquia perduta. Tuttavia, le cose si mettono male quando il team s'imbatte nelle persone sbagliate.



Chris Pine interpreta Elgin, il protagonista, al fianco di Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Hugh Grant, Chloe Coleman, Jason Wong e Daisy Head.

Nonostante il primo film non sia ancora uscito nelle sale - il 31 marzo negli Stati Uniti e il 29 in Italia - si parla già di un sequel di Dungeons & Dragons.



Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere la versione cinematografica live action di Dungeons & Dragons?