Dungeons & Dragons, Chris Pine confonde i fan: Come Game of Thrones e La storia fantastica

Le riprese di Dungeons & Dragons sono concluse, e in una recente intervista promozionale il protagonista Chris Pine ha svelato qualche dettaglio in più sul film citando alcune opere usate come fonte d'ispirazione.

Tuttavia i film e le serie tv menzionate dalla star di Wonder Woman sono così diverse fra loro che adesso i fan ne sanno ancora meno di prima sul conto dell'adattamento del celebre franchise fantasy! Secondo Chris Pine, infatti:

“Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare quel film. Ci sono state molte risate sul set. Mi piace descriverlo in questo modo, una sorta di Game of Thrones mescolato a La storia fantastica, con un pizzico di Monty Python e il Santo Graal. Più o meno agisce in quei territori. È molto divertente, ma è anche molto emozionante. È colorato, ha il cuore grande di un film anni '80, e anche un po' I Goonies, a voler citare un altro film importante. Penso che sarà davvero un buon film. I registi conoscono bene il mondo della commedia e abbiamo avuto un ottimo cast e ci siamo divertiti un sacco. Questo è il massimo che puoi chiedere ad un film."

Ricordiamo che nel cast del film, oltre a Chris Pine, ci saranno anche Michelle Rodriguez, Justice Smith e Regé-Jean Page. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, Regé-Jean Page ha anticipato che ci saranno delle battaglie coi draghi in Dungeons & Dragons.