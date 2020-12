Dungeons & Dragons: Chris Pine nel cast del film live-action

Il live-action cinematografico di Dungeons & Dragons ha trovato il suo primo membro del cast: Chris Pine si aggiunge al film diretto da Jonathan Goldstein & John Francis.

Da Star Trek a Wonder Woman 1984 a Dungeons and Dragons: Chris Pine e la pop/nerd culture vanno proprio d'accordo!

È appena stata diffusa la notizia che l'interprete del Capitano Kirk e di Steve Trevor si è unito al progetto cinematografico di Dungeons & Dragons, trasposizione del celebre gioco di ruolo di Wizards of the Coast, in lavorazione ai Paramount Studios.

Purtroppo non è ancora noto il ruolo che ricoprirà nella pellicola, che sappiamo avrà al timone Goldstein & Daley (gli sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e registi di Game Night), i quali adatteranno una loro sceneggiatura basata su una prima bozza di Michael Gilio, ma sarà senz'altro un film d'ensemble, quindi non sarebbe poi così azzardato dire che possiamo aspettarci altri grandi annunci nel prossimo futuro.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021 a Belfast, e tra i produttori del film vi sarà anche Jeremy Latcham di eOne, la branca di Hasbro dedicata all'intrattenimento audiovisivo.

Finalmente, dunque, inizia a concretizzarsi un progetto in fase di sviluppo ormai da anni, che ha cambiato non solo più volte rotta, ma anche società di distribuzione (precedentemente era in mano a Warner Bros. e New Line). Vedremo adesso come procederà.