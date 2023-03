Dungeons & Dragons, Chris Pine svela la sua gag preferita: c'entra Regé-Jean Page!

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri porta sul grande schermo uno dei giochi di ruolo più amati da generazioni. A far tornare alla ribalta il gioco ci aveva già pensato il personaggio di Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn, in Stranger Things 4. Il successo di Netflix ha portato l'account ufficiale di D&D a omaggiare Eddie Munson.

Adesso l'universo di D&D è al cinema con Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri. Il film con Chris Pine, Michelle Rodriguez e Regé-Jean Page ha raccolto già numerosi consensi dalla critica: la pellicola è ambiziosa, e non si prende troppo sul serio come scriviamo nella nostra recensione di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri.

Chris Pine appare un ottimo padrone di casa: sapevate cosa si cela dietro la battuta preferita dell'attore che nel film interpreta Edgin Darvis? L'attore lo ha raccontato ai microfoni svelando: c'entra Xenk, il potente paladino interpretato dalla star di Bridgerton. "Non mi sembra che sia stato tagliato qualcosa, onestamente. Ma dovrei chiedere a John e Jonathan. Quello che posso dire personalmente è che una delle cose per cui i due registi hanno dovuto lottare, e io ho lottato con loro perché si tratta della mia gag preferita del film, è la scena in cui Xenk — che è interpretato da Regé, fa un lavoro incredibile ed è così divertente in questo film — lascia il gruppo e cammina in linea retta su una roccia. Lo studio voleva tagliare la scena, ma John, Jonathan, e anche io stesso - prosegue l'attore - amavamo troppo questa scena. In alcune versioni del film era stata tagliata, ma grazie a Dio alla fine è stata reinserita."

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è al cinema!