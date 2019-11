Dungeons & Dragons, ecco chi saranno gli avventurieri della campagna cinematografica

Giocatore, gli Dei sono benevoli con te oggi: hai tirato il dado ed è uscito 20. Il saggio DM ti svelerà i nomi e le abilità dei tuoi compagni d'avventura nella prossima campagna: il film di Dungeons & Dragons inizia a prendere forma.

Pochi mesi fa abbiamo saputo che i registi Daley e Goldstein erano in trattative per dirigere la pellicola, ma adesso che il team della sedia di regia è stato confermato la Paramount punta dritta al passo successivo: annunciare i suoi beniamini.

A capo della campagna troveremo Raven Hightower, nobile guerriero che impugna una spada infuocata, e Hack Karroway, lo sventurato umano trasformato in un dragonborn da un mago.

A seguirli, l'inaffidabile gnomo Otivan Trickfoot e il capo dei Guerrieri Mascherati Alyssa Steelsong, insieme al giovane incantatore Malanthius e l'elfo scuro Razor Horlbar, ai cui ordini obbediscono la tiefling Damina e il possente The Beast, l'uomo che indossa la sua identità con una maschera di legno.

A chiudere il party troviamo Bickety, spadaccino umano dal volto sfigurato, e gli avventurieri Zanril e Skeever, rispettivamente un warlock e un mezz'orco.

La sinossi recita: "Un film d'avventura fantasy incentrato su un guerriero e la sua squadra composta da creature di ogni genere che intraprenderanno un pericoloso viaggio alla ricerca di un tesoro leggendario"

L'inizio delle riprese è previsto per il 2020, ma la data non è ancora stata resa nota, mentre sappiamo per certo che l'uscita nei cinema sarà il 19 novembre 2021... Ammesso che qualcuno sopravviva.