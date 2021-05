Dungeons & Dragons, la campagna ha inizio: al via le riprese del fantasy con Chris Pine

Buone notizie per gli amanti del fantasy. Il regista Jonathan Goldstein ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese di Dungeons & Dragons, trasposizione live-action del celebre gioco di ruolo targato Hasbro e Wizard of the Coast la cui uscita è stata recentemente posticipata al 3 marzo 2023.

"La campagna ha inizio" ha scritto Goldstein su Twitter, dove ha condiviso una foto del ciak. Il filmmaker, che sta dirigendo il progetto insieme a John Francis Daley, è noto per aver diretto Come ti rovino le vacanze e Game Night - Indovina chi muore stasera? e per aver firmato la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming e dei due film di Come ammazzare il capo.

Purtroppo i dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma i fan possono aspettarsi un grande spettacolo fantasy ad alto budget, come conferma anche la presenza di attori del calibro di Chris Pine, Hugh Grant (che a quanto pare interpreterà il villain), Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, Justice Smith e la star di Bridgerton Regé-Jean Page.

Che aspettative avete nei confronti del progetto? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Dungeons & Dragons farà anche da ispirazione ad una serie TV affidata allo sceneggiatore di John Wick Dereck Kolstad.