Dungeons & Dragons avrà un sequel? Chris Pine ci crede: 'Sono fiducioso'

Si sa, non è mai facile trattare sul grande schermo videogiochi o celebri giochi da tavolo, i risultati rischiano spesso di essere mediocri e sotto le aspettative. Per fortuna non è questo il caso di Dungeons & Dragons, il quale nonostante tutto è riuscito ad ottenere un buon successo sia di critica che di pubblico.

Visto quindi il successo inaspettato da parte della pellicola diretta dai registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley, ci si potrebbe domandare lecitamente: dove è finito l'annuncio di un seguito?

Su questo argomento proprio l'attore protagonista Chris Pine si dice "molto fiducioso" e nel mentre che noi ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Dungeons & Dragons, ecco cosa ha detto la star a proposito di un sequel del film durante una recente intervista per Total Film:

"Ho sentito alcune voci al riguardo, ma non ne sono davvero niente. Però sono molto fiducioso che possa accadere in futuro".

L'attore ha poi anche, naturalmente, confermato che sarebbe disposto a tornare per un secondo capitolo se lo chiamassero, ma attualmente non sembra esserci però alcuna certezza in merito. Voi che ne dite? Vorreste vedere come va avanti la storia?

