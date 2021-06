Dungeons & Dragons, arrivano le prime foto dal set del film con Chris Pine

Le riprese si stanno attualmente svolgendo presso il Castello di Alnwick nel Northumberland . Al momento non ci sono comunque scatti che immortalino anche solo uno degli interpreti che fanno parte del ricco cast di protagonisti, ma speriamo possano arrivare a breve. Nelle foto che trovate in calce è anche possibile vedere quella che dovrebbe essere una comparsa vestita come una sorta di mago oscuro, con tanto di tatuaggi e testa rasata, completamente in nero. Regé-Jean Page è tra i protagonisti del film, che comprende nel cast anche i già confermati Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith . Il film reboot cinematografico del franchise è scritto e diretto dai due sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e autori del divertente e riuscito Game Night Il progetto è prodotto e finanziato dalla eOne di Hasbro in collaborazione con Paramount Pictures , con la stessa eOne che porterà il film in Inghilterra e Canada mentre Paramount si occuperà della distribuzione nel resto del mondo. Inoltre, prenderà parte alla produzione anche l'ex Marvel Studios Jeremy Latcham. Il film uscirà al cinema il 3 marzo 2023.

We wonder what symbols are on these banners. Amaunator's holy symbol? pic.twitter.com/IM3r4FawRL — Forgotten Realms Wiki (@FRWiki) June 7, 2021