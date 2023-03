Dungeons & Dragon - L'onore dei ladri, il nuovo trailer è il giusto mix di azione e ironia

Un nuovo trailer di Dungeon & Dragon: L'onore dei ladri è stato pubblicato su YouTube da Paramount Pictures: le nuove clip mostrano dei dettagli inediti, come il drago rosso Themberchaud e l'idea che Doric possa trasformarsi in creature diverse dal gufo.

Il video combina la giusta dose di componente action, fantasy e umoristica, sulla scia dell'atmosfera del celebre franchise videoludico che continua a riscuotere successo dal 1974 a oggi; e la qualità della pellicola sembra assicurata dai nomi di Jonathan Goldstein e John Francis Daley (Come ammazzare il capo... e vivere felci, Piovono polpette 2, Spider-Man: Homecoming). Come se non bastasse, il film di Dungeon & Dragon è ispirato al cinema di Steven Spielberg e James Cameron.

Ecco la sinossi ufficiale del film: "Un affascinante ladro e una banda di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno decisamente storte quando si scontrano con le persone sbagliare. Dungeon & Dragon: L'onore dei ladri porta il mondo variegato e lo spirito giocoso del leggendario gioco di ruolo sul grande schermo in un'avventura esilarante e ricca di azione". Nel cast, figurano attori del calibro di Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page e Hugh Grant, che ha parlato del suo scatto d'ira sul set di Dungeon & Dragons.

Il film uscirà in sala il 30 marzo 2023, con tre predecessori alle spalle: Dungeons & Dragons - Che il gioco abbia inizio (diretto nel 2000 da Courtney Solomon), Wrath of the Dragon God e The Book of Vile Darkness. Purtroppo, il primo capitolo subì drastici tagli al budget e un ridimensionamento eccessivo della post-produzione: ci auguriamo che non accadrà lo stesso per L'onore dei ladri.