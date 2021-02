Dungeons & Dragon, Michelle Rodriguez e Justice Smith nel cast del film live-action

Secondo quanto riportato da Deadline, Michelle Rodriguez e Justice Smith si uniranno a Chris Pine nel cast di Dungeons & Dragons, trasposizione live-action del celebre gioco di ruolo targato Hasbro e Wizard of the Coast.

Scritto e diretto da Johnathan Goldstein e John Francis Daley (gli sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e registi di Game Night), il progetto sarà prodotto e finanziato dalla eOne di Hasbro in collaborazione con Paramount Pictures, con eOne che porterà il film in Inghilterra e Canada mentre Paramount si occuperà della distribuzione nel resto del mondo. Inoltre, prenderà parte alla produzione anche l'ex Marvel Studios Jeremy Latcham.

I dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati.

La Rodriguez prossimamente riprenderà anche i panni di Letty in Fast & Furious 9, la cui uscita nelle sale è fissata al prossimo maggio. Per quanto riguarda Smith, l'attore si è fatto notare in questi anni per essere apparso in Jurassic World - Il regno distrutto e soprattutto per il ruolo da protagonista in Detective Pikachu.

Stando ad un recente report, lo ricordiamo, nel 2020 il brand di Dungeons & Dragons ha registrato un aumento delle vendite del 20% rispetto ai dati dell'anno precedente. Questo anche grazie alle limitazioni imposte dalla pandemia, che hanno risvegliato l'interesse di molti nei confronti del mondo fantasy.