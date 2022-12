Dungeons and Dragons: tutti i protagonisti nel nuovo poster ufficiale di Paramount

A pochi giorni dal secondo trailer e poster ufficiali di Dungeons and Dragons, Paramount Pictures ha deciso un po' a sorpresa di svelare ai fan una nuova locandina inedita per l'attesissimo fantasy basato sul popolare gioco di ruolo.

Il poster, come sempre disponibile in calce all'articolo, non mostra nulla di nuovo ma presenta ancora una volta il nutrito cast di Dungeons and Dragons in pose differenti: vediamo Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page, Justice Smith e Sophia Lillis, tutti che guardano verso lo spettatore con indosso i loro vestiti di scena. Da notare il personaggio barbaro di Michelle Rodriguez che sfoggia quella che sembra essere un'ascia da battaglia fiammeggiante mentre Sophia Lillis mette in mostra una coda.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves - questo il titolo ufficiale - racconterà la storia di un affascinante ladro e di una banda di improbabili avventurieri che decidono di organizzare un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente storte quando si scontrano con le persone sbagliate. Il film, diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, porterà il ricco mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo sul grande schermo in un'avventura che si promette ricca di azione, oltre ad una storia totalmente originale ambientata però nei famosi Forgotten Realms, una delle ambientazioni più iconiche del gioco.

Il film ha una data d'uscita fissata per il 31 marzo 2023. Per altri contenuti guardate il primo trailer ufficiale di Dungeons and Dragons pubblicato a luglio scorso.