Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves sarà presentato al San Diego Comic-Con!

Il nuovo film live-action di Dungeons and Dragons, intitolato Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, avrà un suo panel nella Sala H del San Diego Comic-Con, durante il quale verrà presentato per la prima volta alle migliaia di fan che accorreranno alla manifestazione americana. Nel cast della pellicola c'è Chris Pine nei panni del protagonista.

Come riportato da IGN, il cast e i registi daranno ai fan un'esclusiva anteprima del prossimo film fantasy. E, come in D&D, i fan saranno immersi in questo mondo fantastico grazie alla presenza di una taverna unica nel suo genere. I fan potranno scegliere tra una birra alcolica e analcolica del Drago, scattare foto, vedere opere d'arte personalizzate da Boss Logic e ricevere prodotti esclusivi e anteprime.

Il produttore del film, Jeremy Latchman, ha dichiarato sempre a IGN che non potrebbe essere "più entusiasta" di partecipare al panel del film in persona al SDCC, dopo due anni di assenza della manifestazione a causa della pandemia.

"Non potrei essere più entusiasta di dare il via al ritorno nella Sala H con Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves! Sono entusiasta di poter condividere l'incredibile e divertente mondo del film di persona con i fantastici fan che rendono il San Diego Comic Con così speciale".

L'attesissimo live-action le cui riprese si sono da poco concluse, è diretta da Jonathan Goldstein e John Francis Daley mentre, la sceneggiatura è stata scritta con l'aiuto di Michael Gillio. Il cast del film sembra essere piuttosto promettente e al fianco del già citato Chris Pine troveremo anche Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

Gli appassionati di questo famoso gioco di ruolo non potrebbero esserne più entusiasti e dopo le numerose rassicurazioni fatte ai fan Dungeons & Dragons, l'hype è davvero alle stelle.