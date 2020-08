Dune: Zendaya ha già visto il trailer, ed è elettrizzata

Nonostante ad inizio anno siano state diffuse le prime foto di Dune, i fan non vedono l'ora di poter vedere finalmente il primo trailer del film di Denis Villeneuve. Tuttavia esiste qualcuno che ha già avuto questo privilegio. Si tratta di Zendaya, una delle star del cast, che ha raccontato l'emozione suscitata dal trailer e dalla lavorazione.

"Dune è stato incredibile. Non ci sono stata dentro molto, ma quando ho visto il trailer ho detto 'Mio Dio!". Ho chiamato subito Timothée Chalamet dicendogli 'Amico, dovresti essere orgoglioso'. Posso dire che è stata una grande cosa essere dentro questo progetto anche con una parte piccola, considerando i i grandi nomi del cast che sono coinvolti. E poi io adoro la fantascienza, è divertente fuggire in un altro mondo" ha dichiarato la star di Spider-Man: Far From Home.



Secondo molti fan se non ci fosse stata la pandemia sarebbe già stato pubblicato il trailer del film. Nonostante ciò le parole di Zendaya potrebbero davvero essere un preludio alla distribuzione del film, considerando che l'attrice ha confessato di avervi già assistito.

Inizialmente si parlava di luglio come possibile deadline per l'uscita del trailer ma secondo diversi report internazionali potrebbe essere il 12 agosto la data utile.

Dune è stato portato sul grande schermo da David Lynch negli anni '80 ma con esiti negativi. Alejandro Jodorowsky l'ha definito un film irrealizzabile, anche se ha ammesso che guarderà la versione di Villeneuve.

Denis Villeneuve ha dichiarato che ormai la lavorazione di Dune è giunta allo sprint finale e che si sta lottando contro il tempo per finire il film in tempo utile da poterlo distribuire entro fine anno.