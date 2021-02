Dune, Zendaya al settimo cielo: 'Mi sento fortunatissima a far parte del film'

Per Zendaya le porte del successo planetario si sono spalancate ormai da qualche anno: ciò, però, non impedisce all'attrice di provare ancora la stessa emozione dei primi tempi quando si tratta di prender parte ad una produzione prestigiosa come il Dune di Denis Villeneuve.

A parlarne è stata proprio Zendaya, che nel corso di un'intervista ha espresso tutta la sua felicità per aver potuto prendere parte ad un progetto imponente come quello del film tratto dai libri di Frank Herbert, di cui pare sia anche diventata una grande fan.

"Sono diventata una vera fanatica di Dune, sicuramente. Mi sento così fortunata, così incredibilmente fortunata a farne parte. È una cosa bellissima e sto dando di matto come chiunque altro. Non vedo l'ora di poterlo vedere e non vedo l'ora che la gente possa vederlo. È una cosa speciale" sono state le parole della star di Euphoria al Late Show di Stephen Colbert.

Zendaya ha poi proseguito parlando dei suoi colleghi: "Sono tutti così adorabili. Timothée [Chalamet] è diventato uno dei miei migliori amici, è fantastico ed è così talentuoso". A proposito di Chalamet: qualche tempo fa l'attore si era espresso chiaramente contro l'uscita di Dune su HBO Max; lo stesso Denis Villeneuve, d'altronde, aveva fortemente criticato la scelta di mandare Dune su HBO Max.