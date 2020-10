Dune, Zendaya pazza di Timothée Chalamet: 'La sua energia positiva è contagiosa'

Zendaya sembra aver trovato in Timothée Chalamet un ottimo compagno di viaggio per una gita su Arrakis: i due attori hanno legato molto sul set di Dune, almeno a giudicare dalle parole di elogio riservate dalla star di Spider-Man: Far From Home al suo collega.

Non è la prima volta che Zendaya parli decisamente bene del protagonista di Chiamami col tuo Nome: già qualche tempo fa l'attrice aveva elogiato il suo collega di Dune, definendolo un grande amico nonché un attore davvero talentuoso.

"La sua energia positiva è contagiosa. È davvero divertente averlo attorno. Abbiamo un senso dello humour molto simile, potremmo andare avanti scherzando per tantissimo tempo, ma quando la camera comincia a girare ed è tempo di lavorare capisci che è ora di fare sul serio e lui tira subito fuori quest'intensità incredibile. È una cosa stupenda da poter raccontare" ha aggiunto ora l'attrice vincitrice del Golden Globe.

Non solo Zendaya, comunque, stando a quanto dichiarato dagli altri membri della crew, Chalamet si sarebbe immediatamente guadagnato le simpatie di tutto il cast, compresi Josh Brolin, Jason Momoa e il regista Denis Villeneuve. A rivelarlo è stato Villeneuve stesso, che ha spiegato come Chalamet fosse coccolato da tutti sul set di Dune.