Dune, Zendaya elogia Timothée Chalamet:'Siamo grandi amici, ha molto talento'

I fan attendono impazienti il primo trailer di Dune, nuova versione cinematografica del romanzo di Frank Herbert, diretta da Denis Villeneuve e in programma nelle sale a dicembre. Nel cast figurano anche due giovani star di Hollywood come Zendaya e Timothée Chalamet, e proprio la co-protagonista di Spider-Man ha elogiato il collega di set.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Empire Magazine, Zendaya ha raccontato:"Ho incontrato Timothée Chalamet alla mia lettura di chimica [per Dune]. Mi sentivo come se ci conoscessimo da sempre, come se fosse il mio amico cresciuto. Siamo diventati davvero grandi amici. Ha molto talento".

Nel film di Villeneuve, Timothée Chalamet interpreta Paul Atreides, il protagonista, mentre Zendaya sarà Chani.



I due personaggi nello sfortunato film di David Lynch erano interpretati da Kyle MacLachlan e Sean Young.

"Dune è stato incredibile. Non sono stata molto coinvolta, ma quando ho visto il trailer ho detto 'Mio Dio!". Ho chiamato subito Timothée Chalamet dicendogli 'Amico, dovresti essere orgoglioso'. Posso dire che è stata una grande cosa far parte di questo progetto anche con una piccola parte, considerando i grandi nomi del cast che sono coinvolti. E poi io adoro la fantascienza, è divertente fuggire in un altro mondo".

Il trailer dovrebbe essere disponibile online dal 9 settembre. I fan non vedono l'ora di vedere le prime immagini del film. Denis Villeneuve ha dichiarato che il film di Lynch lo convinse solo a metà mentre Oscar Isaac si è dichiarato entusiasta di Dune.

Il cast principale del film è composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian, Stephen Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. L'uscita ufficiale è prevista il 18 dicembre.