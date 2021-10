Dune, Zendaya descrive il tempo sul set con Timothée Chalamet: 'Siamo migliori amici'

Nonostante i rumor sulla relazione sentimentale tra Zendaya e Tom Holland, la star di Dune ha rivelato di aver legato molto con Timothée Chalamet durante le riprese del remake di Dune, il pachidermico nuovo sci-fi di Denis Villeneuve.

Parlando con Entertainment Weekly in occasione dell'uscita del film negli Stati Uniti (mercato in cui lo sci-fi Warner Bros. ha una data fissata al 22 ottobre), la star di Spider-Man: No Way Home ha dichiarato: "Non volevo andarmene da quel. Denis emanava un tale calore che l'intera produzione aveva assunto una sorta di atmosfera familiare fin dal primo istante in cui sono arrivata. Mi sono sentita immediatamente accolta dalla troupe e dal resto cast, tutti sono stati così adorabili con me. Denis è così attento ai dettagli e premuroso; qualsiasi domanda che avevo, lui ci aveva pensato prima e aveva già una risposta, dunque sono stata in grado di sviluppare Chani molto rapidamente. Nel frattempo sono diventata molto intima con Timothée. Eravamo tipo: "Cavoli, diventeremo migliori amici nel giro di una settimana!"

L'anno scorso, Zendaya aveva lodato Timothée Chalamet durante un'intervista con Empire Magazine: "Ho incontrato Timothée la prima volta durante la lettura della sceneggiatura di Dune. Mi sono sentita come se ci conoscessimo da sempre, come se fosse stato un mio amico d'infanzia. Siamo diventati subito grandi amici."

Per altri approfondimenti, ecco i romantici auguri di compleanno che Tom Holland ha fatto a Zendaya.