Dune, Warner Bros. anticipa l'uscita della Parte 2: ecco la nuova data!

Buone notizie per i fan di Dune. L'uscita della Parte 2 del film di Denis Villeneuve, tratto dall'opera di Frank Herbert, è stata anticipata rispetto alla data ufficiale che era stata annunciata in precedenza da Warner Bros. Un cambiamento che non potrà che essere apprezzato dagli appassionati del primo film con Timothée Chalamet.

Inizialmente previsto nelle sale il 17 novembre 2023, Dune: Parte 2 sarà al cinema due settimane prima del previsto, ovvero il 3 novembre 2023.

Non è un cambiamento così significativo ma negli ultimi due anni abbiamo assistito a slittamenti e spostamenti di date molto più considerevoli e questo cambiamento per il secondo film di Dune è una notizia estremamente positiva. Scoprite sul nostri sito la recensione di Dune.



La sinossi di Dune: Parte 2 spiega:"Questo sequel esplorerà il viaggio mitico di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e i Fremen in un percorso di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte ad una scelta tra l'amore per la propria vita e il destino dell'universo, si sforza di prevenire un futuro terribile che soltanto lui può prevedere".



Il ricco cast di Dune torna anche nella seconda parte con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin e Stephen McKinley Henderson. A questa lista si aggiungono Christopher Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.



Scoprite cosa possiamo aspettarci da Dune: Parte 2, al cinema nel 2023.