Dune: Villeneuve voleva girare due film di seguito, ecco perché non ha potuto farlo

Fin dalle prime dichiarazioni ufficiali in merito al suo lavoro sul film, Denis Villeneuve ha sempre voluto poter girare l'adattamento cinematografico di Dune in due parti, magari da girare back to back, come si dice in gergo, ovvero un film di seguito all'altro per risparmiare sui costi. Adesso scopriamo perché non ha potuto fare in questo modo.

Sappiamo invece che Denis Villeneuve ha potuto girare solo la prima parte di Dune, che appunto ha un finale monco che necessità per forza di una continuazione, almeno per andare in pari con il primo romanzo della saga di Frank Herbert. Ma perché non sono state realizzate le due parti di seguito di Dune all'epoca della produzione? Lo rivela lo stesso regista in un'intervista a Variety:

"Volevo girare le due parti contemporaneamente, all'inizio. Per diverse ragioni non è potuto accadere e sono aperto alla sfida del girare una sola parte del film e poi attendere se l'entusiasmo del pubblico alla pellicola sarà sufficiente. Mentre giravo la prima parte ci ho messo dentro tutta la passione possibile, anche pensando che poteva trattarsi dell'unica parte che giravo. Ma sono ottimista. Sarebbe grandioso se Dune: Parte Due venisse confermato. Sarà come un parco giochi per me. La seconda parte sarà puro piacere cinematografico. Non voglio parlare per tutti gli altri coinvolti nel team, ma posso dire che con questo film abbiamo creato il feeling di una famiglia e riunire insieme di nuovo tutti sarebbe come il paradiso".

Aspettando di capire quanto incasserà la prima parte, o quanto Dune registrerà sulla piattaforma HBO Max, il pubblico italiano dovrà attendere solo fino a questo giovedì prima di poter vedere il film in sala, esce infatti il 16 settembre prossimo dopo l'anteprima mondiale della Mostra di Venezia.

