Dune, Villeneuve respinge le accuse: 'Non celebra i white savior, fa l'opposto'

Mentre attendiamo con impazienza l’arrivo di Dune - Parte 2, il regista dell’opera adattata dai romanzi di Frank Herbert ha dovuto rispondere alle critiche riguardanti il ruolo del protagonista Paul Atreides, visto come l’ennesima rappresentazione del salvatore bianco capace di salvare e portare civiltà in società indigene di diversa cultura.

Mentre Denis Villeneuve ha rivelato di essere già al lavoro su Dune - Parte 3, dobbiamo riportare la notizia che una polemica a proposito della narrazione dell’intera vicenda raccontata nella saga letteraria e trasposta nuovamente per il grande schermo ha costretto il filmmaker a spiegare quale sia, nella sua intenzione, il messaggio insito nell’opera.

Secondo molti, infatti, il personaggio interpretato da Timothée Chalamet non sarebbe altro che l’ennesima raffigurazione della figura messianica bianca capace di salvare da pericoli terribili e persino da se stessi delle popolazioni indigene di paesi lontani.

Villenueve ha però spiegato come, dal suo punto di vista, la narrazione delle vicende di Paul Atreides non possa in alcun modo essere considerata in questo modo, rappresentando l’idea opposta e regalando una prospettiva contemporanea a tutta la storia: “È una questione molto importante. Per come l’ho capito io mentre lo stavo leggendo, Dune è una critica a quel tropo. Non è la celebrazione di un salvatore. È una condanna e una critica dell’idea di un salvatore e di qualcuno che provi a spiegare come essere o in cosa credere. È una critica a questo concetto. Questo è il mondo in cui penso debba essere visto come contemporaneo e rilevante. E questo è ciò che dirò al riguardo. Francamente, è l’opposto di quel tipo di narrazione”.

Polemiche soltanto strumentali, dunque, secondo Denis Villeneuve, che vede la questione ribaltata rispetto a come è stata interpretata da qualcuno. In attesa di poter vedere il secondo capitolo della saga, vi lasciamo all'analisi del trailer di Dune - Parte 2.