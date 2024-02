Dune, Villeneuve non sa quanto ci vorrà per la Parte 3: 'Non voglio compromessi'

Una saga immensa sotto ogni punto di vista come Dune richiede che le si dedichino i suoi tempi, e infatti Denis Villenuve non ci ha impiegato esattamente pochi giorni a concludere il lavoro sulle prime due parti della trasposizione dell'opera di Frank Herbert: il regista, a tal proposito, ha voluto mettere in chiaro un po' di cose sul futuro.

Dopo essersi detto intenzionato a concludere il suo Dune con il terzo capitolo, Villeneuve ha infatti messo in chiaro di non essere ancora in grado di indicare i tempi che potrebbero rivelarsi necessari per la produzione del nuovo film con Timothée Chalamet e Zendaya, a meno di non voler abbassare l'asticella della sua stessa esigenza.

"Come Frank Herbert stesso disse all'inizio di Dune, gli inizi sono momenti molto delicati. Proprio come la scrittura di un film. Messia di Dune (cioè Dune 3, che s'intitolerà Messia di Dune)... Vedremo quando sarà pronta la sceneggiatura, perché voglio assicurarmi che non ci siano compromessi. Dev'essere fantastico. Ci sono tutti gli elementi per fare un film fantastico e io non voglio rovinare le cose" sono state le parole del regista che ha recentemente incassato i complimenti del collega Christopher Nolan. Cosa ne dite? Varrà la pena concedere al buon Denis un po' di tempo? Noi crediamo che ci siano tutti i presupposti per avere fiducia in lui!