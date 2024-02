Dune, Villeneuve fa discutere: 'Odio i dialoghi, sono per teatro e televisione'

Dopo la risposta di Denis Villeneuve alle critiche sulla lunghezza di Dune, il regista torna ad esprimersi su Hollywood e sulla sua visione del cinema.

Secondo Villeneuve i film contemporanei dovrebbero essere più ambiziosi e sperimentali: per sostenere questa tesi, il regista ha espresso un'opinione, sicuramente impopolare, sull'importanza dei dialoghi. "Sinceramente, odio i dialoghi. I dialoghi sono per il teatro e per la televisione. Non ricordo un film per una bella frase, ricordo un film perchè ha un'immagine forte. Non sono per niente interessato ai dialoghi. Immagine e suono puri, questo è il potere del cinema, ma è qualcosa di ovvio quando guardi i film al giorno d'oggi. I film sono stati corrotti dalla televisione. In un mondo perfetto, fare un film avvincente che non deve sembrare un esperimento ma senza nemmeno un dialogo. Il pubblico uscirebbe dalla sala e direbbe "Aspetta, non c'erano dialoghi?", ma non ne sentirebbe il bisogno" ha dichiarato Villeneuve.

Il regista ha anche parlato del terzo capitolo della saga, Dune Messiah: "C'è sicuramente il desiderio di fare un terzo film, ma non voglio andare di fretta. Il rischio a Hollywood è che le persone si entusiasmano e pensano solo alla data di uscità e non pensano alla qualità". Dunque ci sarà da aspettare un bel po' prima di scoprire qualcosa di più su Dune Messiah: ma di cosa parla invece Dune-Parte 2, in uscita il 28 febbraio? Il secondo capitolo di Dune mostrerà il viaggio mitico di Paul Atreides e il suo ricongiungimento con Chani e i Fremen: il giovane Paul dovrà anche fare i conti con il suo desiderio di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Qui potete trovare la nostra recensione di Dune Parte 2.