Dune di Villeneuve, chi era in lizza per Paul Atreides prima di Timothée Chalamet?

Succede spesso che diversi attori arrivino alle fasi finali dei provini per ruoli importanti, perciò vediamo chi era in lizza per Paul Atreides del Dune di Denis Villeneuve assieme a Timothée Chalamet, che ha poi ottenuto il ruolo.

Siamo sinceri fin da subito, tolti i rumor vari ed eventuali sembra proprio che Timothée Chalamet fosse la prima (e forse unica) scelta per il personaggio. Ne aveva parlato proprio Denis Villeneuve, riferendosi a Chalamet letteralmente come la prima e unica scelta, ruolo su cui si sviluppava tutto il progetto di Dune.

Denis Villeneuve infatti aveva apprezzato il fatto che Timothée Chalamet avesse il volto di un ragazzino ma gli occhi di un adulto, elemento che considerava fondamentale per Paul Atreides, assieme all'intelligenza emotiva dell'attore, che avrebbe dato ancora più spessore al personaggio.

A noi sembra comunque strano che non abbiano fatto provini per il ruolo da protagonista di Dune, eppure Villeneuve ha confermato che per lui o Chalamet o niente, e alla fine sembra proprio che avesse ragione. Ve ne parlavamo anche nella nostra recensione di Dune Parte 2.

Chissà quindi se ci sono stati altri attori presi in considerazione dalla produzione, ma con la certezza di Denis Villeneuve su Timothée Chalamet avranno comunque avuto vita breve.

E voi vi sareste immaginati qualcun altro a interpretare Paul Atreides? Ditecelo nei commenti, noi vi raccontiamo il Dune mai fatto di Jodorowsky.