Dune, Villeneuve azzarda:'Paul Atreides come Michael Corleone'

Dopo il successo dei due film di Dune, i fan non vedono l'ora che Denis Villeneuve realizzi anche il terzo film del franchise. Di recente, Villeneuve ne ha parlato in un'intervista rilasciata al New York Times, in cui ha dichiarato di essere al lavoro sulla stesura della sceneggiatura di Dune: Messiah e azzardando un paragone.

Un paragone audace, che unisce Paul Atreides, il protagonista del franchise, e Michael Corleone, interpretato da Al Pacino nella saga di Francis Ford Coppola:"Come un Michael Corleone della fantascienza, [Paul Atreides] diventa ciò che voleva evitare di diventare. E cercherà un modo per salvare la propria anima nel terzo capitolo".

Non è la prima volta che Villeneuve paragona Atreides a Corleone. Accadde anche nel 2020 in un'intervista a Empire:"Paul è stato cresciuto in un ambiente molto rigoroso con parecchio addestramento, perché il figlio di un Duca e si sta preparando a diventarlo. Ma per quanto sia stato preparato e addestrato per quel ruolo, è davvero ciò che sogna di essere? È questa la contraddizione di quel personaggio. È come Michael Corleone ne Il padrino, è qualcuno con un destino molto tragico e diventerà qualcosa che non desiderava diventare".



Nonostante sia già in fase di sviluppo, Denis Villeneuve non vuole affrettare i tempi e difficilmente vedremo presto sugli schermi Dune: Messiah, il terzo capitolo del franchise tratto dal romanzo di Frank Herbert.

Non perdetevi la nostra recensione di Dune Parte due, l'ultimo capitolo uscito nelle sale cinematografiche.

Su Evangelion 3.0 1.11 Thrice Upon A Time (2 Blu-Ray) (First Press) è uno dei più venduti di oggi.