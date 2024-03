Dune: il nuovo video LEGO coi Vermi delle Sabbie è da veri Lisan al Gahib

Dune:Parte Due è il più importante box office per Timothée Chalamet: l'interprete di Paul Atreis ha regalato una delle sue più performance più intense ma non solo al cinema bensì anche nel nuovo video LEGO!

Gli amanti del cinema e i fan della saga letteraria Dune non possono che amare la versione di mattoncini LEGO della famosa e suggestiva cavalcata del Verme delle Sabbie che vede Lisan al Gahib, il Messia di Chalamet, domarlo senza fatica accanto all'amata Chani Il video, realizzato dal creator Joseph Cherwink , cattura l'essenza e l'atmosfera del deserto arido di Arrakis e ricrea la foga delle creature leggendarie e iconiche (dette anche Shai-Hulud) della saga! Il video è diventato rapidamente virale sui social media grazie alle sorprendenti abilità del creator di interpretare le icone della mitologia di Dune.

Peccato, però, che il set presentato nel video non sia reale: l'unico set ufficiale di Dune firmato LEGO ricrea l'ornitottero, il velivolo con il quale è possibile spostarsi del deserto di Arrakis evitando così l'incontro spiacevole con i Vermi delle Sabbie. Se queste creature rappresentano l'essenza del pianeta su cui sono ambientate le principali vicende della saga, anche per i fan sono molto importanti: i Vermi delle Sabbia, infatti, sono uno degli elementi più rappresentativi dell'universo nato dalla penna di Frank Herbert e in quanto tali meritano di avere il proprio set: LEGO esaudirà questo desiderio?

