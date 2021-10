Dune, l'uscita su HBO Max è stata anticipata: tutti i dettagli

L'attesissimo adattamento del romanzo di Frank Herbert di Denis Villenueve, Dune, arriverà nelle sale USA il 22 ottobre e contemporaneamente su HBO Max, tuttavia, l’attesa è appena diventata un po’ più breve perché la sua uscita in streaming è stata anticipata.

Grazie alla strategia di uscita scelta della Warner Bros. per Dune, alcuni spettatori statunitensi potrebbero decidere di guardare il film a casa e non al cinema e questo potrebbe incidere anche sugli incassi. La pellicola è uscita al cinema in Italia il 16 settembre ma il suo debutto negli USA potrà spostare gli equilibri del successo, se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Dune.



Come la maggior parte dei film Dune sarà proiettato in anteprima nelle sale giovedì 21 ottobre e HBO Max sposterà la data di uscita in streaming di Dune per garantire la contemporaneità con le prime proiezioni cinematografiche, consentendo a tutti di guardare il film allo stesso tempo.



La maggior parte delle nuove uscite su HBO Max e altri servizi di streaming non sono disponibili fino alla mezzanotte del giorno della loro uscita ma non sarà il caso di Dune che verrà aggiunto su HBO Max alle 18:00 ET/3 pm PT di giovedì, rispecchiando gli orari delle prime proiezioni.



HBO Max vorrebbe rendere Dune disponibile sul servizio il più a lungo possibile ma secondo l'accordo stipulato con la Warner Bros. per i suoi film del 2021, Dune sarà disponibile su HBO Max per soli 30 giorni.

Il film adatta solo metà del romanzo originale, poiché Villenueve lo ha immaginato come un'esperienza in due film. Il regista sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Dune 2:



"Sto scrivendo la seconda parte ora, e mi sento come se avessi di nuovo otto anni", ha detto Villeneuve a Total Film. "È molto raro per me. È la prima volta che l'ho sperimentato mentre guardo uno dei miei film, e ho un momento di profonda gratitudine, di profonda gioia, e dico: 'Grazie, vita, per avermi permesso di portarlo sullo schermo.' Non so cosa ne penseranno gli altri. Ma io? Denis Villeneuve quando aveva 14 anni? Grazie".



Non ci resta che attendere i risultati di Dune negli USA per scoprire se la seconda parte dell'avventura prenderà vita.