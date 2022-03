Dune trionfa ai Visual Effects Society Awards: prossima tappa Oscar 2022?

Mentre continuano le polemiche contro gli Oscar 2022 e la decisione di escludere la premiazione di 8 categorie dalla diretta televisiva della serata, Dune ed Encanto sono stati i grandi vincitori dei VES Awards 2022 della Visual Effects Society.

Durante la premiazione, che si è svolta al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, lo sci-fi di Denis Villeneuve e il più recente Classico Disney hanno portato a casa quattro premi, con Dune che ha vinto quello per gli effetti visivi in ​​un film fotorealistico, ovvero la categoria VES che più corrisponde all'Oscar per i migliori effetti visivi: i vincitori di questo premio hanno vinto l'Oscar ben 10 volte negli ultimi 19 anni, anche se l'ultimo film a confermare la regola è stato Il libro della giungla nel 2017.

Dune, lo ricordiamo, è nominato all'Oscar per i migliori effetti visivi insieme a Spider-Man: No Way Home, che ha vinto un VES Award per l'ambientazione, Free Guy, No Time to Die e Shang- Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, rimasti all'asciutto. Per quanto riguarda l'animazione, invece, Encanto ha vinto il premio per gli effetti visivi in ​​un film animato e altri tre premi, coprendo tutte le categorie di animazione tranne una, che è stata vinta da Raya e l'ultimo drago. Tra gli altri film vincitori della serata anche Finch, Ultima notte a Soho e Jungle Cruise".

Qui sotto tutti i vincitori:

Outstanding Visual Effects in a Photoreal Feature: “Dune”

Outstanding Supporting Visual Effects in a Photoreal Feature: “Last Night in Soho”

Outstanding Visual Effects in an Animated Feature: “Encanto”

Outstanding Animated Character in a Photoreal Feature: “Finch”

Outstanding Animated Character in an Animated Feature: “Encanto”, Mirabel Madrigal

Outstanding Created Environment in a Photoreal Feature: “Spider-Man: No Way Home”, The Mirror Dimension

Outstanding Created Environment in an Animated Feature: “Encanto”, Antonio’s Room

Outstanding Virtual Cinematography in a CG Project: “Encanto”, 'We Don’t Talk About Bruno'

Outstanding Model in a Photoreal or Animated Project: “Dune”, Royal Ornithopter

Outstanding Effects Simulations in a Photoreal Feature: “Dune”, Dunes of Arrakis

Outstanding Effects Simulation in an Animated Feature: “Raya and the Last Dragon”

Outstanding Compositing and Lighting in a Feature: “Dune”, Attack on Arrakeen

Outstanding Special (Practical) Effects in a Photoreal Project: “Jungle Cruise”

Per altri approfondimenti ecco tutti gli orari e le date per vedere gli Oscar 2022 in Italia.