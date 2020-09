Dune: il trailer di Villeneuve e il film di David Lynch a confronto in un video

IMDb ha condiviso sulle proprie pagine social un (doppio) video che mette a confronto le sequenze viste recentemente nel nuovissimo trailer di Dune con le medesime sequenze girate da David Lynch nel suo primo adattamento nel 1984; da queste è possibile scorgere le differenze delle diverse visioni della storia e del look della pellicola.

Attori diversi a parte, è interessante notare come molti passaggi siano stati ripresi da Denis Villeneuve probabilmente avendo ben in mente l'operato di Lynch dietro la macchina da presa e anche se dal punto di vista visivo le due pellicole appaiono ben separate e ciascuna dotata di una propria cifra stilistica, il confronto è decisamente suggestivo. Adesso non rimane altro da fare che attendere l'arrivo nelle sale cinematografiche della pellicola di Villeneuve: l'uscita di Dune potrebbe slittare al 2021, qualora la Warner decidesse di posticipare nuovamente Wonder Woman 1984 (si parla di possibile rinvio a novembre o dicembre).

Nel frattempo, non ci resta che riguardare il nuovo trailer di Dune. Ricordiamo che il remake di Dune di Denis Villeneuve vanta un cast gigantesco che include Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

In una recente intervista, Villeneuve ha spiegato perché Timothée Chalamet è il Paul Atreides perfetto: "Timothée ha tantissime qualità. Tra queste, c'è una profonda, profonda intelligenza che emana dagli occhi e poi possiede un animo antico. Quando parlo con lui ho come l'impressione che abbia vissuto molte vite, ed è qualcosa che mi ha colpito davvero molto".

Dune arriverà nelle sale cinematografiche prossimamente. Per maggiori approfondimenti, ecco perché il romanzo Dune meriterebbe un adattamento in più parti. Memore degli errori di David Lynch, riuscirà Villeneuve a rendere giustizia al romanzo fantascientifico?