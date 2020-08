Dune, il primo trailer è pronto e non manca molto al suo arrivo

Sapevamo già di doverci aspettare un primo trailer di Dune in queste settimane, considerando che Zendaya ha affermato di averlo già visto, e Timothée Chalamet ne aveva anticipato l'uscita. Adesso però sembrerebbe davvero pronto al debutto.

Secondo Trailer Track, che come da nome tiene il passo con tutti gli sviluppi relativi agli imminenti trailer, quello della pellicola diretta da Denis Villeneuve sarebbe finalmente pronto per essere diffuso.

Il Quebec Ratings Board ha infatti approvato e classificato il trailer di Dune, "giusto in tempo per l'uscita di Tenet in Canada e altri paesi", osserva il sito.

L'uscita internazionale di Tenet è infatti programmata per il 26 agosto, con alcuni paesi che potranno vederlo ancor prima (come Australia, Nuova Zelanda e Svezia, dove uscirà questo sabato), e Trailer Track ipotizza che il trailer di Dune possa essere mandato in sala prima del film, oppure con la re-release di Inception negli Stati Uniti questo venerdì.

Ma se il sito ipotizza una sua diffusione nei prossimi sette giorni, fa anche notare come, con il DC FanDome alle porte, non è detto che Warner Bros. lo "aggiunga alla mischia" proprio questo week-end, vista l'ingente quantità di materiali promozionali che dovrebbero essere rilasciati per l'occasione.

Attendiamo dunque di vedere all'opera lo stellare cast di Dune che comprende, oltre agli attori già menzionati, Josh Brolin, Oscar Isaac, Javier Bardem, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling e tanti altri.

Dune uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre 2020.