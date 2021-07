Dune, il nuovo trailer è esagerato! Timothée Chalamet e Zendaya rubano la scena

A pochi giorni da character poster di Warner Bros. e dallo svelamento del titolo ufficiale di Dune, l'attesissimo nuovo film diretto da Denis Villeneuve si mostra con un nuovo glorioso trailer ufficiale di oltre tre minuti.

Il film, adattamento per il grande schermo dell'omonimo bestseller di Frank Herbert, racconta la storia e il viaggio di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato nato con un grande destino oltre la sua comprensione: la sua missione è quella di viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per garantire il futuro del suo famiglia e la sua gente. Mentre le forze malevole esplodono in un conflitto per la fornitura esclusiva del pianeta della risorsa più preziosa esistente, la Spezia, una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità, appare sempre più chiaro che sopravviveranno solo coloro che possono vincere la propria paura.

Dune è interpretato dal candidato all'Oscar Timothée Chalamet, e del cast gigantesco fanno parte anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Jason Momoa e il premio Oscar Javier Bardem. Denis Villeneuve ha diretto Dune da una sceneggiatura che ha co-scritto insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth. Il regista canadese è anche produttore con Mary Parent, Cale Boyter e Joe Caracciolo, Jr.

Dune uscirà in Italia a partire dal 16 settembre prossimo, e sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nell'attesa, recuperate l'Everycult su Dune di David Lynch, il primo adattamento del romanzo di Frank Herbert.